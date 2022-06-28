يُغلق يوم غد الأربعاء، باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، وفق الإجراءات المطورة للنقل.

التقديم عبر نور:

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقديم يوم الخميس الماضي الموافق 23 يونيو؛ حيث تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

ويواصل نظام نور تلقي طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية وفق الآلية المطورة للتقديم والتي أعلنتها وزارة التعليم قبل أيام.

طريق إدخال الرغبات:

ويتم تسجيل الرغبات في حركة النقل من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول إلى نظام نور إما عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

الانتقال إلى أيقونة خدمات شؤون المعلمين ومن ثم اختر رغبات النقل الخارجي.

قم بالاطلاع على الإقرار وقراءته بشكل جيد وضع علامة صح على المربع المحدد لذلك ثم الانتقال إلى التالي.

ستظهر لك صفحة تأكيد البيانات لمراجعتها والتأكد من صحتها.

بعد تأكيد البيانات سيتم نقلك إلى صفحة اعتماد البيانات.

رفع الإقرار بعد طباعته والتوقيع عليه.

الانتقال إلى صفحة إدخال الرغبات وتحديد الرغبات بحسب الأولوية.

قواعد حركة النقل الخارجي:

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الحركة تخضع لخمس قواعد وضوابط جديدة وهي كما يلي: