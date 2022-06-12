انتهت، قبل قليل، ومع بداية اليوم الأحد 13 ذي القعدة 1443هـ الموافق 12 يونيو 2022، عملية التسجيل لحجاج الداخل، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ.

وفي وقت سابق، أوضح متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم السبت 11 يونيو 2022، حيث سيتم إغلاق المسار الإلكتروني.

آلية اختيار المرشحين للحج:

وأضاف: “سنبدأ الفرز والقرعة لاختيار المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم إبلاغهم برسالة نصية مسجلة”.

وأوضح متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن هناك 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل حتى الآن، موضحًا أن عدد الحجاج هذا العام سيكون مليون حاج من المقيمين بالمملكة والخارج.

التسجيل عبر المسار الإلكتروني:

وتابع: “عندما فتحنا باب التسجيل يوم الرابع من شهر ذي القعدة، بدأت عمليات الطلبات واستعراض الرغبات والباقات وتسجيل الرغبات من المواطنين من خلال المسار الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى.

ولفت سعيد إلى أن العدد يتغير كل دقيقة، ولا يوجد أولوية لعميلة القبول النهائي للتسجيل المبكر أو المؤخر، وحتى هذه اللحظة العدد تجاوز 390 ألف رغبة تسجيل من حجاج الداخل.

استكمال البيانات عبر اعتمرنا:

من جهتها، أوضحت وزارة الحج والعمرة، مساء أمس السبت، أهمية استكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “للدخول في القرعة الإلكترونية الخاصة بالحجاج من داخل المملكة تأكد من استكمال بياناتك وإرسال الطلب عبر الرابط التالي (اضغط هنا)”.

المسار الإلكتروني:

وأضافت وزارة الحج والعمرة في بيان لها: “للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة.. بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية”.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل– الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام– هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة، بهدف تحقيق الشفافية، والتأكد من عمليات الإشراف والمراقبة وتطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

يذكر أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يستمر حتى نهاية السبت القادم الـ13 من ذي القعدة الجاري، وسيُعلن عن نتائج الفرز بعد انتهاء المهلة، وتتابع لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة جميع المخالفات والحملات غير المصرّحة، وستُتخذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات الأمنية في حق المخالفين.