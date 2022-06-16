أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، انتهت أمس الأربعاء، الموافق 15 يونيو 2022، تمهيداً لإصدار فواتير الرسوم خلال المدة المقبلة.

تأخر التسجيل:

وأوضح البرنامج في بيان أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقاً، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض.

وأضاف أن جميع ملَّاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية: (هنا)، بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، حتى بعد انتهاء مهلة التسجيل النظامية.

اللوائح التنظيمية:

واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد الأرض وسجلها البرنامج، فستطبّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.

وأكد البرنامج أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال مدة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، لتحال بعد ذلك الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها.