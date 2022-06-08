لقي 10 أشخاص حتفهم، وأصيب حوالي 50 آخرين، في حادث انحراف قطار عن مساره، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شرق إيران.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن الحادث وقع نتيجة خروج ثلاث عربات قطار عن مسارها بين مدينتي “مشهد” و”يزد” شرق إيران، بعد انحراف عن السكة الحديدية على بعد 50 كيلومتراً من مدينة “تاباس” الصحراوية التي تربطها بمدينة يزد المركزية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فرق الإنقاذ وسيارات إسعاف و3 مروحيات وصلت إلى المنطقة النائية، لافتة إلى أن وسائل الاتصال ضعيفة في مقر وقوع الحادث.

ارتفاع عدد الضحايا

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات عن مسؤولي المنطقة، أن الحادث وقع في تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي الإيراني، وأن قوات الدفاع المدني والهلال الأحمر الإيراني حاضرة في مكان الحادث لإسعاف الجرحى، وسط ترجيحات بارتفاع أعداد الضحايا.