انخفض معدل البطالة للسعوديين خلال الربع الأول من عام 2022م؛ حيث بلغ 10.1% من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ 11.0% في الربع السابق. وهو الانخفاض الأدنى نسبة منذُ عام 2008م.

32 قرار توطين:

ويأتي ذلك تتويجاً للجهود التي قامت بها وزارة الموارد البشرية بإصدار (32) قرار توطين والتي شملت (35) مهنة في مختلف القطاعات ساهمت في خفض معدل البطالة، إذ انخفض معدل بطالة السعوديين والسعوديات للربع الأول من عام 2022م إلى 10.1%.

ودخلت قرارات التوطين حيز التنفيذ لهذا العام عبر 19 قرارًا شملت العديد من القطاعات والمهن النوعية ومن أبرزها: مهن الأشعة، والمختبرات، والعلاج الطبيعي، التغذية العلاجية، وقطاع الأجهزة الطبية، ومهن التسويق والمهن الإدارية المساندة، ووتوطين قطاع السينما وقطاع المولات والتي وفرت المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة.

قطاعات معينة:

وساهمت قرارات التوطين النوعية مثل: الصيدلة وطب الاسنان والهندسة والاتصالات وتقنية ساهمت في رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل مما أدى إلى الوصول إلى هذه النتيجة المميزة 10.1%، فيما توسعت وزارة الموارد البشرية في خلق أنماط العمل الحديثة مثل: العمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر سهلَّ في دخول شرائح مختلفة لسوق العمل من مختلف التخصصات.

وأدت الجهود التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية في تمكين المرأة من خلال برامجها الداعمةمثل: التدريب الموازي وتدريب القياديات إلى خفض معدل البطالة للسعوديات خلال الربع الأول من عام 2022م؛ حيث بلغ 20.2% مقارنةً بـ 22.5% في الربع السابق.

نتائج مميزة:

كذلك حققت قرارات التوطين النوعي وتوطين عدداً من المهن في مختلف القطاعات نتائج مميزة تمثلت في الانخفاض الأدنى نسبة منذُ 14 عامًا، إذ انخفض معدل بطالة السعوديين والسعوديات للربع الأول من عام 2022م؛ إلى 10.1%، فيما أسهمت برامج دعم المنشآت وحماية الوظائف خلال جائحة كورونا وما بعدها من تداعيات في انخفاض معدل البطالة للسعوديين والوصول إلى 10.1% من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ 11.0% في الربع السابق.

برنامج نطاقات ودعم المنشآت:

وحقق برنامج نطاقات وحماية الأجور ومبادرات الوزارة لدعم المنشآت نتائجًا ملموسة تمثلت في تخفيف انخفاض معدَّل المشاركة في القوى العاملة للربع الأول من عام 2022م؛ حيث بلغ 50.1% مقارنةً بـ 51.5% في الربع السابق رغم التأثرات الاقتصادية العالمية.

انخفاض لأول مرة:

وانخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 20.2% وهو معدل غير مسبوق، حيث وصلت لمعدلات ما قبل 2002م، مع الأخذ في الاعتبار إرتفاع نسبة مشاركتهن منذُ ذلك الوقت وهذا بفضل التشريعات التي أسهمت في تعزيزها جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية في تمكين المرأة، حيث أثمرت البرامج المعززة لتمكين المرأة مثل التدريب والتوجيه القيادي، وقرة، ووصول، وغيرها عن الوصول إلى هذه المستويات القوية من الانخفاض في معدل بطالة السعوديات.

وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا موسعة في التوطين وحماية الوظائف ومواجهة الآثار الاقتصادية المستمرة مماساعد في تقليل انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملةللسعوديين للربع الأول من عام 2022م؛ حيث بلغ 66.0% مقارنةً بـ66.8%في الربع السابق.

وانخفضت معدلات البطالة انخفاضًا تاريخيًا غير مسبوق ومعدل التناقص في نسب البطالة يعد مؤشر إيجابي لصحة وحيوية سوق العمل، وهو نتيجة للجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين ودعم المنشآت لتطبيق قراراتها.

تعاون مستمر:

وأظهر تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية الإشرافية في تطبيق سياسات التوطين وقراراته هذه الأرقام الإيجابية والمعدلات المبشرة في الربع الأول من 2022، كما كان للأدوار الرقابية والمتابعة في تطبيق قرارات التوطين أهمية قصوى لتحقيق زيادة توظيف المواطنين والمحافظة على الوظائف.

مستوى قياسي غير مسبوق:

وساهم إطلاق برنامج نطاقات المطور بتصميمه الجديد في دخول السعوديين لسوق العمل بوتيرة متسارعة بالقطاع الخاص، ليأتي هذا المستوي القياسي غير مسبوق منذ 14 عامًا لنسبة البطالة للسعوديين (10.1%) ؛ يدعمه تجاوز السعوديين حاجز المليونين في القطاع الخاص، خاصة وقد انخفضت بطالة الإناث السعوديات 20.2% وهو معدل غير مسبوق منذ عشرين عاما ً.

وساهمت تشريعات الوزارة من خلال نطاقات المطور وبرامج التوطين ومتابعة امتثال الشركات للوصول لهذه النتائج القياسية من ناحية انخفاض البطالة وزيادة معدلات تشغيل السعوديين.

وأظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% في الربع الأول من 2022، بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 11% في الربع الرابع من 2021، وبانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 11.7% في الربع الأول من 2021.

انخفاض البطالة:

وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6% في الربع الأول من 2022، بالمقارنة بنسبة 6.9% في الربع الرابع من 2021، و6.5% في الربع الأول من 2021، بحسب العربية.

وذكرت الهيئة أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1% كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ليصل إلى 45.1%.

تحسن مؤشرات سوق العمل:

وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6 نقطة مئوية ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3 نقطة مئوية.