اِنْخَفَضَتِ الأسهمُ الأوروبيَّةُ 2.7 بالمائة -اليوم- بعد أن جاءَ التضخُّمُ في الولايات المتحدة أعلى من المتوقعة؛ مما زاد من احتمال حدوث ركود، بينما تحاولُ البنوكُ المركزيةُ كبحَ جماحِ الأسعار.

خسارة ستوكس 600 :

وخَسِرَ المؤشرُ ستوكس 600 لعموم أوروبا واسعة النطاق، وقادها لانخفاض بنسبة 4.8 بالمائة في قطاع البنوك. وواصلَ المؤشرُ خَسَائِرَهُ للجلسة الرابعة على التوالي، ليقتربَ من أدنى مستوى منذ 12 مايو آيار، ويتجهُ لتكبد خسائرَ أسبوعية بأكثر من ثلاثة بالمائة.

انخفاض كبير:

وانخفضَ المؤشرُ إم. آي. بي الإيطالي 5.2 بالمئة، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وانخفضَ إيبكس الإسباني 3.7 بالمئة، بينما خَسِرَتِ البورصاتُ الرئيسيةُ الأخرى في المنطقة أكثرَ من اثنين بالمئة لكل منها.

وجاءَ مُعَدَّلُ التضخُّمِ الرئيسي لشهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية عند 8.6 بالمئة، متجاوزًا التوقعات التي بلغت 8.3 بالمائة، مما يشيرُ إلى أنَّ مجلسَ الاحتياطي الاتحادي قد يواصلُ رفعَ أسعارِ الفائدةِ بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر أيلول؛ لمكافحة التضخُّم.