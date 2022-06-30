أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% في الربع الأول من 2022، بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 11% في الربع الرابع من 2021، وبانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 11.7% في الربع الأول من 2021.

انخفاض البطالة:

وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6% في الربع الأول من 2022، بالمقارنة بنسبة 6.9% في الربع الرابع من 2021، و6.5% في الربع الأول من 2021، بحسب العربية.

وذكرت الهيئة أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1% كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ليصل إلى 45.1%.

تحسن مؤشرات سوق العمل:

وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6 نقطة مئوية ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3 نقطة مئوية.