أعلنت الخطوط السعودية وقوع حادث انزلاق لإحدى الطائرات التابعة لها أثناء محاولة الهبوط في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت الشركة في بيان لها إن طائرتها من طراز بوينج 777 المتجهة من الرياض إلى مانيلا عبر الرحلة رقم SV862 بتاريخ 20 يونيو 2022، وبعد هبوطها بسلام في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية، انزلقت خارج المسار المؤدي إلى الصالة وتوقفت في المنطقة الرملية.

وأضافت الشركة أنه تم إنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة ودون حدوث أي إصابة وقد نقلت الطائرة إلى موقفها بالصالة، وهي تخضع الآن للتقييم الفني لدى الجهات المختصة استعداداً لعودتها للخدمة بعد التأكد التام من سلامتها.