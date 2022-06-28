أعلن تطبيق منصة انستجرام عن بدء اختبار ميزة جديدة، تحسن بها آليتها للتأكد من أعمار المستخدمين.

وأوضح موقع بيزنس إنسايدر، أن الميزة الجديدة بدأت منصة انستجرام اختبارها في 23 يونيو الجاري داخل الولايات المتحدة، وتهدف منها التأكد من أن أعمار المستخدمين تتخطى الـ 18 عاماً.

خاصية مسح الوجه

وتستخدم المنصة التابعة لشركة “ميتا”، خاصية مسح الوجه، للتدقيق في الملامح والتأكد من عمر المستخدم مع توفير بديل آخر للرافضين لهذا الإجراء.

وأوضح الموقع أن انستجرام، ستتيح كبديل، استعانة المستخدم بثلاثة من الأصدقاء المقربين يشهدون بعمر المستخدم الحقيقي، أو تحميل المستخدم لصورة لبطاقته الخاصة.

تحديد أعمار المستخدمين

وستعمل الخاصية على الحد من محاولات المستخدمين الذين هم دون سن الـ18، ويحاولون تعديل أعمارهم لما فوق الـ18 للاستفادة من ميزات في التصفح لا توفرها المنصة إلا للبالغين.

والوسيلة الرئيسية التي تفرضها المنصة، تكون بمسح قسمات الوجه بعد تسجيل المستخدم لمقطع فيديو مصور ورفعه لتقوم خوارزمات المنصة بفحص حقيقة سن المستخدم من ملامحه.

على أن تقوم انستجرام، والجهات التي ستساعدها في عملية المسح والتأكد من العمر، بحذف كافة المقاطع المرفوعة بعد عملية التأكد مباشرة، مع حذف كافة البيانات من السبل الأخرى المتاحة كخيار بديل، للحفاظ على المصداقية وأمن معلومات المستخدمين.