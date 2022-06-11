تُفتتح مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا اليوم السبت بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد في كأس آسيا 2022:

المباراة الأولى بين منتخبي أستراليا وتركمنستان في تمام الرابعة عصرًا، المباراة الثانية بين منتخبي أوزبكستان والعراق في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي سياق آخر، التحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان، صباح اليوم الجمعة، ببعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بعد اختتام معسكر المنتخب الأول في إسبانيا.

الأخضر يواجه فيتنام بربع نهائي كأس آسيا:

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام في دور ربع النهائي من البطولة، بعد غد الأحد، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي، مساء اليوم، حصة التدريبية في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة في طشقند، أدى خلالها اللاعبون مرانًا استرجاعيًّا.