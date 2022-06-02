تنطلق الأحد القادم ، الاختبارات الوطنية “نافس” التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة على عينة شاملة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة.

أهمية اختبارات نافس

وتأتي هذه الاختبارات التي تطبق بهذه الشمولية للمرة الأولى في المملكة، انطلاقًا من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم؛ لقياس ورفع جودة التعليم في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وستنفذ الاختبارات بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/ أهلي/ عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 – 8 /6 / 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 – 14 / 6 / 2022م، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.

مستوى التحصيل التعليمي

كما تهدف الاختبارات إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، كما سيتم من خلال نتائج هذه الاختبارات إصدار تقارير عن الأداء التعليمي، وتوظيف هذه التقارير في تقويم مدارس التعليم العام، والتعرّف على ترتيبها ومستواها في مؤشر ترتيب https://tarteeb.edu.sa/، إضافة إلى معرفة تأثير إستراتيجيات التعليم والتعلّم وعمليّات التقويم.

ودعت الهيئة أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس، والمعلمين والمعلمات إلى الدخول على موقع الاختبارات الوطنية “نافس” https://nafs.etec.gov.sa / ، للتعرف على الاختبارات الوطنية، والاطلاع على المحتوى التعريفي والتوعوي والأدلة الإرشادية، إضافة إلى الاستفادة من قنوات الهيئة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة والرقم الموحد (920033555)، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة، وحساب العناية بالمستفيدين على تويتر@Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.