وقع مساء أمس الاثنين، انفجار في مصنع حديث للكيماويات دخل الخدمة قبل سنتين فقط (عام 2020)، مما أدى إلى إصابة العشرات.

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي إصابة العشرات إثر انفجار في مصنع للكيماويات جنوبي البلاد، ناتج عن تسريب من صهريج لنقل الأمونيوم#إيران#الحدث pic.twitter.com/OzdL9EcotY — ا لـحـدث (@AlHadath) June 14, 2022

وأفادت السلطات، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الجرحى جراء الانفجار، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

موقع الانفجار

وقالت السلطات :” أن تسريباً من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار مساء أمس في مدينة فيروز آباد في محافظة فارس الواقعة على بعد حوالي 770 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران.”

وأشار رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة إلى أن 133 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، معظمهم من العمال، في حين خرج 114 منهم بعد تلقي العلاج.

حرائق وانفجارات

وأعادت السلطات اليوم، فتح طريق رئيسي كانت أغلقته بعد الانفجار، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس.

والجدير بالذكر أن إيران تسجل حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويلقى باللوم فيها بشكل أساسي على أعطال فنية.