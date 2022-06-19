أثار انقطاع البث المتكرر من قناة SSC الناقل لـ مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، غضب مجموعة من النقاد الرياضيين والجماهير.

وش القنوات الناقلة للمباراة غير ssc ..؟!#السعودية_اوزباكستان — فلاح القحطاني (@falahsport) June 19, 2022

انقطاع متكرر للبث

وأبدى الناقد الرياضي فلاح القحطاني امتعاضه من انقطاع البث بصورة متكررة قائلًا: ” وش القناة الناقلة للمباراة غير SSC “.

أما حساب نواف الآسيوي فعلق قائلًا: ” 6 مرات البث ينقطع !”.

الشوط الأول: • 6 مرات البث ينقطع من المصدر

• 6 مرات توقفت المباراة. — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 19, 2022

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين في مباراة مقامة على ملعب ميلي الوطني في طشقند.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.