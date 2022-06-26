انهارت والدت طالبة جامعة المنصورة المغدورة نيرة أشرف التي قتلت علي يد زميها، أثناء أولى جلسات المحاكمة اليوم ودخلت في نوبة بكاء وعويل داخل الجلسة.

وبعد الجلسة تحدثت في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية مؤكدة أن أهل القاتل فشلوا في السيطرة على ابنهم أو ضبط سلوكه ووصل بهم الحال إلى أنهم طلبوا من أهل نيرة إبلاغ الشرطة عنه.

وبكت الأم ابنتها بحرقة وقالت :”مالحقتش أشبع منها” وهمهمت بكلمات غير مفهومة وغير مترابطة وقالت :” مشيت وسابتني” في إشارة إلى رحيل ابنتها.

وكانت المحكمة أجلت الجسلة إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد الاستماع إلى مرافعة النيابة وأقوال المتهم.

اعترافات قاتل نيرة أشرف

واعترف المتهم، بأنه اشترى السكين الذي نفذ به الجريمة قبل 3 أيام من الواقعة خوفًا من ذويها أن يبطشوا به مشيرًا إلى أنه تلقى تهديدات من أهل نيرة أشرف وكان يحمل السكين معه للدفاع عن نفسه خوفا من بطش أهل زميلته به.

دوافع القتل

وتابع أنه خلال اليوم الذي وقعت فيه الجريمة تصادف وجوده معها في نفس الحافلة وكانت تتكلم مع صديقة لها وتنظران إليه ثم تضحك بصوت عال ومستفز مشيرًا إلى أنها كانت تسخر منه.

نحر طالبة المنصورة

يذكر أن القاتل كان قد أقدم على نحر زميلته في وضح النهار على بعد خطوات من بوابة جامعة المنصورة في شمال مصر بعدما طعنها عدة طعنات نفاذة في صدرها وعنقها. وتم القبض عليه بمعرفة الأهالي وتسليمه للجهات الرسمية. وتسببت الجريمة في صدمة لدى الرأي العام المصري خاصة أن الجريمة حدثت أمام الحرم الجامعي وفي وضح النهار أمام أعين المارة في الطريق الذين فشلوا في إنقاذها.