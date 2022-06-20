تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق إستراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.

تقارب مع مصر:

وتعتبر زيارة ولي العهد إلى مصر هي الزيارة الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية التي جمعت سموه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام الأمير محمد بن سلمان الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين.

ويولي الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا خاصًّا بمصر، ويأتي ذلك استمرارًا لدور المملكة المحوري في دعم مصر في مختلف المجالات، وحرصها على أمن مصر واستقرارها، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي السعودي الدائم لمصر.

علاقات ثنائية:

وارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولًا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

جولة ولي العهد:

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لـ الأمير محمد بن سلمان، فقد غادر اليوم الاثنين 21/ 11/ 1443هـ الموافق 20/ 6/ 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.