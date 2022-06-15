أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الإسباني بابلو توري صاحب الـ19 عامًا قادمًا من نادي راسينغ سانتاندير الإسباني حتى صيف 2026.

تفاصيل صفقة بابلو توري:

وسيقوم برشلونة بدفع 5 ملايين يورو لفريق راسينغ سانتاندير بعد ضمه توري بجانب 20 مليون يورو كمكافآت.

وتدرج توري في الفئات السنية لنادي راسينغ، وصولاً للفريق الأول عام 2020، وفي 2022 ساعدهم على العودة إلى الدوري الإسباني، حيث لعب مع الفريق 31 مباراة، وسجل 10 أهداف، و9 تمريرات حاسمة.

وتواجد توري مع المنتخب الإسباني تحت 19 عامًا، ويتوقع أن يشهد مستواه تطورًا كبيرًا في برشلونة على غرار مواطنيه بيدري (19 عامًا)، وبابلو جافي (17 عامًا).

ويستطيع توري اللعب في مركز خط وسط مهاجم، وسيجد الكثير من المنافسة على مكان في الفريق، وربما يضطر إلى تكييف أسلوب لعبه قليلًا ليلعب كلاعب وسط مدافع في خط وسط مكون من 3 لاعبين.

ويلعب بابلو توري الضربات الثابتة بإتقان كبير حيث كان ينفذها في راسينغ سانتاندير الموسم الماضي، ولكن في نادي برشلونة، من المحتمل أن يضطر إلى شق طريقه في ترتيب المنفذين في الأشهر والسنوات القادمة.

برشلونة يستهدف ضم أقوى الصفقات:

ويسعى برشلونة لضم أقوى الصفقات في الميركاتو الصيفي، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا إضافة لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.