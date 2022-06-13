أعلنت شركة باب رزق جميل عن توفر (22) وظيفة شاغرة (رجال / نساء) من حملة الثانوية فأعلى، للعمل في محافظة جدة، وفق المسميات والشروط التالية :
الوظائف:
1 – مسؤول عمليات موارد بشرية – وظيفتان
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شهادة الثانوية العامة فأعلى مع خبرة سنة في مجال ذات صلة.
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متابعة سجل الحضور والانصراف والرواتب.
- متابعة التوظيف والتطوير والعلاقات الحكومية.
- راتب يصل (5,000 ريال).
2 – مندوب / مندوبة توصيل – 20 وظيفة
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شهادة الثانوية العامة فأعلى.
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توصيل الشحنات لشركة رائدة في المبيعات.
- راتب يصل (4,500 ريال).
رابط التقديم
– وأوضحت شركة باب رزق جميل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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