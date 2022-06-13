أعلنت شركة باب رزق جميل عن توفر (22) وظيفة شاغرة (رجال / نساء) من حملة الثانوية فأعلى، للعمل في محافظة جدة، وفق المسميات والشروط التالية :

الوظائف:

1 – مسؤول عمليات موارد بشرية – وظيفتان

شهادة الثانوية العامة فأعلى مع خبرة سنة في مجال ذات صلة.

متابعة سجل الحضور والانصراف والرواتب.

متابعة التوظيف والتطوير والعلاقات الحكومية.

راتب يصل (5,000 ريال).

2 – مندوب / مندوبة توصيل – 20 وظيفة

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

توصيل الشحنات لشركة رائدة في المبيعات.

راتب يصل (4,500 ريال).

رابط التقديم

– وأوضحت شركة باب رزق جميل أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)