رفض المدرب الفرنسي باتريس بوميل حسم مصير تدريبه لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، إما بالقبول أو بالرفض بعد ارتباط أسمه مؤخرًا بتدريب الفراعنة.

وتواصل الاتحاد المصري مع بوميل صاحب الـ44 عامًا خلال الأيام السابقة، وهو المدرب الذي وافق على شروط الاتحاد المصري لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب.

وتحدث بوميل لـ”صدى البلد” قائلًا: “تدريب منتخب مصر؟، أي شيء قد يحدث، لا أستطيع أن أتحدث عن وجود أو عدم وجود مفاوضات مع اتحاد الكرة المصري.. دعنا ننتظر لنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة”.

مسيرة باتريس بوميل:

وعمل بوميل مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي كمدرب مساعد في تدريب منتخبات زامبيا وساحل العاج والمغرب.

كما تواجد بوميل ضمن جهاز رينارد، في التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2012 رفقة زامبيا كما تواجد في نفس الجهاز الذي حقق نفس اللقب مع ساحل العاج عام 2015.

وكان باتريس بوميل رحل عن تدريب منتخب ساحل العاج في إبريل الماضي بعد الفشل في الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر، كما خسر في كأس أمم إفريقيا 2021 أمام منتخب مصر بركلات الترجيح في دور ثمن النهائي.

وبالأمس، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقالة المدرب إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم وبشكل رسمي بعد أن تولى المسؤولية رسميًّا في 3 مباريات.

وكانت الأزمة بدأت بعد الخسارة من إثيوبيا يوم الخميس الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، ثم الخسارة وديًّا من كوريا الجنوبية بأداء باهت.