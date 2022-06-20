أكد الدكتور عبدالله الحصان، الباحث والمتخصص في علم الاجتماع، أن أي تغيير مجتمعي له ضحايا، مشددًا على أن التغيير يجب أن يتم بالتدريج وفق حالة المجتمع.

ركوب الموجة:

وتابع الحصان، خلال حواره إلى برنامج سيدتي على قناة رونانا خليجية، أن بعض الأشخاص يحاولون ركوب الموجة باستدعاء أشياء وأمور غير موجودة في المجتمع، مطالبًا إياهم بالكف عن ذلك.

قبول التغيير:

وشدد الباحث والمتخصص في علم الاجتماع على أن أي تغيير يجب أن يماشي المجتمع، ويجب أن يكون مقبولًا بالمفاهيم، ومراعيًا لطبيعة المجتمع سواء كان محافظًا أو غير ذلك.