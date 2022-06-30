يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التخلص من اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت أنباء في الساعات الماضية، تفيد بأن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أخطر والد اللاعب البرازيلي أن نجله الذي يعد أغلى صفقة في تاريخ البي إس جي، لن يؤخذ في الاعتبار للموسم المقبل.

سبب رغبة باريس سان جيرمان في التخلص من نجمه البرازيلي:

ويرغب البي إس جي في التخلص من اللاعب البرازيلي لتراجع مستواه بالموسم الماضي في الكثير من المباريات، كما لم يساهم في فوز النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021/ 2022.

وكان باريس سان جيرمان قد كشف عن قميصه الرسمي للموسم المقبل 2022/ 2023، بأرقامها الرئيسية، بتواجد كيليان مبابي وليونيل ميسي، ولم يظهر نيمار، ما يشير إلى اقتراب رحيله.