استقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الكروي الأول قبل نهاية عقده مع النادي بموسم واحد.

وكان من المقرر نهاية عقد بوتشيتينو مع الفريق الباريسي في صيف 2023، لكن الخروج من دوري أبطال أوروبا والفوز فقط بلقب الدوري الفرنسي دفع النادي الفرنسي للتخلص من مدربه الأرجنتيني بحسب ما ذكرته صحيفة ” ذا أثليتك” البريطانية.

حقيقة تولي زيدان تدريب باريس سان جيرمان

وفي وقت سابق، كشف ألان ماغلياتشيو، وكيل أعمال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، حقيقة اقتراب النجم الفرنسي من تدريب نادي باريس سان جيرمان.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إلى أن المدرب الفرنسي تواجد في العاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، للاجتماع مع ملاك نادي باريس سان جيرمان، ووضع اللمسات الأخيرة على التعاقد.

وأضاف ماغلياتشيو أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي: “لم يتواصل معه أو مع نجم الكرة الفرنسية السابق لتدريب الفريق الباريسي”.