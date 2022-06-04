أكد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أن وجبات الحجاج لن تكون مسبقة التحضير، لكنها ستكون خاضعة للرقابة لضمان جودتها.

فيديو | متحدث الحج والعمرة م. هشام سعيد: وجبات الحجاج لن تكون مسبقة التحضير وستكون خاضعة للرقابة لضمان جودتها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/UDrvh45coQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

وتابع المتحدث باسم وزارة الحج في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن الوجبات ستكون من المتعارف عليها، ومعلومة المصدر، وتخضع لجهات الاختصاص، لتكون آمنة لضيوف الرحمن.

تسعيرة الباقات:

وأضاف أن وزارة الحج تراقب تسعيرة الباقات وفرق الأسعار، لوجود خدمات إضافية مقدمة. وأن كل باقة لها سعر محدد حسب الخدمات كمًّا ونوعًا.

وتابع أن هناك اختلافاً في أسعار الباقات لحجاج الداخل، بسبب وجود خدمات إضافية مثل تكلفة النقل من المدن السعودية إلى مكة المكرمة والتي تختلف من مدينة لأخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الحج إلى أن باقات حج الداخل تبدأ من (10526) ريالًا أنا الأعلى (17860) ريالًا.