أصدر نادي الأحساء الأدبي تقريرًا بالأرقام تضمن رصدًا توثيقيًا لما قدمه النادي من برامج وأنشطة منذ بدء جائحة كورونا في شهر فبراير ٢٠٢٠ م حتى شهر مايو ٢٠٢٢م .

فعاليات حضورية وافتراضية

وقد بين التقرير أن عدد الفعاليات التي تم تنفيذها بلغت ( ٧٥ ) خمسًا وسبعين فعالية منوعة منها ( ٣٣) ثلاث وثلاثون فعالية نفذت افتراضيا، بينما بلغت الفعاليات المنفذة حضوريا ( ٤٢) اثنتين وأربعين فعالية، وقد تنوعت هذه البرامج وفق خطة النادي مابين أمسيات ومحاضرات ولقاءات وندوات ومعارض وأوبريت، وورش عمل وبرامج ركن الأديب الصغير، وشراكات مجتمعية وتوقيع كتب وفلكلور، ومسامرات ثقافية، وبرامج المقهى الثقافي وإصدارات متنوعة تضمنت القصة القصيرة والرواية والشعر والنقد والإبداع، حيث بلغت إصدارات النادي خلال هذه الفترة (٢٩) تسعة وعشرين إصدارا.

عدد المشاهدات للفعاليات

وقد بلغ عدد المشاهدات لهذه الفعاليات على وسائل التواصل الاجتماعي (٤٩٥١٩٥) أربعمائة وخمسًا وتسعين ألفًا ومائة وخمسًا وتسعين مشاهدة ، بينما بلغ عدد الحضور لهذه الفعاليات أكثر من (٥٠،٠٠٠) خمسين ألف وعدد المتحدثين الأساسيين ( ١٨٧) مائة وسبعة وثمانين متحدثًا ومتحدثة، فيما بلغت التغريدات ( ٥١٨) تغريدة والأخبار المنشورة ( ٤٨٤) خبرًا.

تجدر الإشارة إلى أن النادي يعد حاليا لإطلاق ملتقى جواثا في نسخته السادسة في الفترة من ١٣ – ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢م.