يُعاني المنتخب السعودي ونادي الاتحاد كثيرًا منذ غياب فهد المولد عن المباريات بسبب عقوبة الإيقاف.

وأعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي عن إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة.

المنتخب السعودي والاتحاد خاضا 9 مباريات بدون المولد، لم يتم تحقيق أي انتصار فيهم.

سبب إيقاف فهد المولد:

وكشفت اللجنة في بيانها عن سبب إيقاف المولد، وقالت: “وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من اللاعب، وهو الانتهاك 2/ 1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات”.

وأشارت إلى أن المولد تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات.

كما تم أخذ أقوال المولد مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقًا للأنظمة الدولية.