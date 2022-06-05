يخوض المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، المباراة الودية رقم 6 منذ توليه مسؤولية تدريب الأخضر في صيف 2019.

أرقام رينارد في خمس مباريات

وتمكن مدرب المنتخب السعودي من الفوز في مباراتين والتعادل في اثنتين والخسارة في مباراة واحدة وكل ذلك خلال 5 وديات خاضها من قبل.

أول مباراة لـ المدرب الفرنسي وديًا مع الأخضر كانت أمام مالي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، المباراة الثانية كانت أمام باراجواي وانتهت بالتعادل السلبي، المباراة الثالثة والرابعة كانت أمام منتخب جامايكا حيث فاز المنتخب السعودي مرة وخسر مرة.

المباراة الخامسة كانت أمام منتخب الكويت وفاز الأخضر بهدف دون رد.

يذكر أن رينارد كان مدد عقده مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم حتى عام 2027.