عيستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدًا الأحد لمواجهة المنتخب الكولومبي وديًا في أولى مباريات الأخضر الودية تحضيرًا لكأس العالم 2022 بـ قطر.

وسبق لـ المنتخب السعودي أن خاض 5 مباريات كأول اختبار ودي له تحضيرًا لمشاركته في كأس العالم في آخر 5 مرات شارك فيها.

لم يفز المنتخب السعودي في أول لقاء ودي له تحضيرًا لـ كأس العالم خلال الخمس مباريات حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين.

تاريخ مواجهات الأخضر لـ المنتخبات اللاتينية

وخلال 14 مباراة سابقة لـ المنتخب السعودي مع المنتخبات اللاتينية، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق فوز وحيد فقط، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 5 مواجهات فقط.

وسبق لـ المنتخب السعودي أن واجه 8 منتخبات من أمريكا الجنوبية وهم ” الأوروجواي، الأرجنتين، باراجواي، البرازيل، بوليفيا، بيرو، تشيلي، كولومبيا”.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي سيواجه كولومبيا ثم منتخب فنزويلا الخميس المقبل، وذلك تحضيرًا لمواجهة الأرجنتين في مباريات المجموعة الثالثة بـ كأس العالم