احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بعيد ميلادها اليوم؛ إذ شاركت جمهورها بتغريدة تشكر متابعيها على تهنئتهم لها؛ وتظهر جانبًا من احتفالها.

وكتبت يارا: “شكرًا كتير لمحبتكم ومعايدتكم، أسعدتموني جدًّا بكلماتكم الرائعة مثلكم وحبكم الكبير الصادق الوفيّ بحبكم كتير”.

جمهور يارا يحتفل معها

وتفاعل متابعو الفنانة يارا مع تغريدتها؛ فعلقت سارة: “كل سنة وإنتي طيبة يا رب سنة فرح وسعادة عليكي وتحقيق كل الأمنيات”. وكتب أحمد: “كل عام وإنتي أجمل عطايا الفن وأجمل صوت سمعناه، وبعدنا نسمعه؛ بالعافية عليك”.

بينما قالت يارا: “يا عمري كل عام يا رب وإنتِ بألف خير وصحة وسلامة ويا رب تحققي كل شيء تتمنيه يا عمري يا أحلى وأجمل من يكبر سن”. وبدأت الفنانة اللبنانية يومها بالتغريد: “صباحي وأحلى وأغلى أيامي إنتو صباح الخير”، كما شاركت جمهورها بعض صور الهدايا.



تميز فني

يذكر أن الفنانة اللبنانية ولدت في 1 يونيو 1983، في دير الأحمر في سهل البقاع بلبنان، واسمها الحقيقي كارلا نزيه البرقاشي. وحققت نجاحًا فنيًا ملحوظًا فحصلت على كأس النجم، جائزة 2004 بعد أن دعمها الملحن اللبناني طارق أبو جودة.

وصدر أول ألبوماتها الغنائية في عام 2005، بعنوان “توصى في”، الذي صورت فيه هذه الأغنية مع المخرجة ليلى كنعان. وفي 2005 حصلت على جائزتين أولهما كأفضل مطربة واعدة؛ والثانية كأفضل مطربة لبنانية. كما عينت الفنانة اللبنانية يارا كسفيرة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونسيف، خلال مؤتمر فيديو عبر الإنترنت.