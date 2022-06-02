اعتقلت الشرطة البريطانية متظاهرين اقتحموا موكب الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث بمناسبة ذكرى مرور 70 عامًا لجلوسها على العرش.

الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين اقتحموا موكب الاحتفال باليوبيل البلاتيني لـ #الملكة_إليزابيث بمناسبة ذكرى مرور 70 عاماً لجلوسها على العرش#العربية pic.twitter.com/mZmUCN9RWk — العربية (@AlArabiya) June 2, 2022

وكانت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، أطلت مع أفراد العائلة المالكة الآخرين من شرفة قصر باكنغهام، اليوم الخميس، أمام عشرات الآلاف من البريطانيين حيث بدأت احتفالاتها التاريخية باليوبيل البلاتيني.

احتفال تاريخي باليوبيل البلاتيني

وظهرت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عامًا، وهي ترتدي بروش الحرس الخاص بها والزي الأزرق المستخدم في صورتها الرسمية لليوبيل البلاتيني، وأخذت التحية بعد وصولها من قلعة وندسور.