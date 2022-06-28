أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، مساء أمس الاثنين، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 260 آخرين، من بينهم أردنيون وأجانب، من جراء انفجار صهريج يحتوي على غاز الكلورين في ميناء العقبة.

وذكر المركز، في بيان له: “أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ترأس اجتماعًا في غرفة العمليَّات في محافظة العقبة، بحضور وزيريّ الداخلية والصحة ومدير الخدمات الطبية الملكية والمسؤولين في العقبة، للوقوف على حيثيات حادث سقوط وانفجار صهريج الغاز، والجهود المبذولة للتعامل معه، موجهًا بفتح تحقيق بالحادث”.

عزل المنطقة المتأثرة:

وبحسب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، تعاملت الأجهزة المعنية مع حادث التسرب، وعزلت المنطقة المتأثرة من خلال فرض طوق بمسافة 500 متر، وإخلاء الشاطئ الجنوبي من المتواجدين، وتم فتح مستشفى ميداني وإسعاف الحالات المتأثرة، وتم إرسال 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة، لتكون على أُهبة الاستعداد لإخلاء أي إصابات خطيرة.

وتعمل الجهات المعنية حاليًّا على تطهير مكان الحادث من آثار التسرب، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

متابعة تداعيات الحادث:

ونقل التلفزيون الأردني عن رئيس الوزراء قوله: “نتابع لحظة بلحظة تداعيات سقوط وانفجار صهريج الغاز في العقبة، ونشيد بجاهزيَّة جميع الكوادر من مختلف المؤسسات في التعامل مع الحادث بحرفية”.

السيطرة على تسرب الغاز السام في #العقبة .. حالة طوارئ عاشتها المدينة على مدى ساعات والجهات المختصة تعمل على تطهير المكان تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/6PpRXFKGw0 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 27, 2022

وأفاد الأمن العام الأردني بإصابة 45 فردًا من الأمن العام ومن الشرطة والدرك والدفاع المدني، والذين تعاملوا مع الحادث في لحظاته الأولى، 5 منهم لا زالوا قيد العلاج، وحالتهم متوسطة.

وأوضح أن 2500 ضابط وفرد و240 آلية متخصصة تابعة للأمن العام والدفاع المدني تعاملت مع الحادث، يرافقها فريق المواد الخطرة، وفريق الإنقاذ المائي، كذلك يوجد فريقان من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في الموقع للكشف وجمع العينات والأدلة.