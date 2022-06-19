رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على صحفية مازحاً، بتنفيذ عدد من القفزات السريعة ليؤكد لها أنه بخير، عند سؤالها له عما إذا كان يعاني من أي إصابات نتيجة الحادثة.

President @JoeBiden departs church Saturday evening and motions that he’s doing fine after falling over on his bike. pic.twitter.com/JwLhSmcXTP — Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022

وأظهر مقطع مصور نشرته الصحفية عبر حسابها في “تويتر”، اليوم الأحد، وهي تصرخ لتسأله عن وضعه الصحي، حينما كان ينزل “بايدن” على درج إحدى الكنائس، ومن ثم يقفز دون أن يرد عليها، صعوداً وهبوطاً ويداه ممدودتان.

سقوط بايدن من الدراجة

وبعدها رفع قبضتيه مبتسماً، في إشارة إلى أنه في أحسن أحواله، بينما كان المارة على الجانب الآخر من شارع الملك تشارلز يهتفون لتحيته.

أتى ذلك، بعد ساعات على وقوع الرئيس الأمريكي من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صور له.