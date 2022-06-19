أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الطريقة الصحيحة لاختيار وانتقاء الأضحية السليمة وطريقة ذبحها.

عند ذبح #الأضحية 🐏 لابد من التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل … وبعد السلخ نقوم بفحص القلب، الكبد، الكلى، والغدد اللمفاوية

تعرفوا معنا على طريقة فحص الأضحية

الطبيب البيطري عبدالله بن حمود الفنيخ#الإرشاد_البيطري #مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/kP8PSk8Umt — الإرشاد الزراعي (@agri_ext) June 18, 2022

ونصحت الإدارة بما يلي:

– أهمية التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل.

– بعد السلخ نقوم بفحص القلب، والكبد، والكلى، والغدد اللمفاوية.

– بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسم طبيعي، حيث إن تغير اللون للأصفر أو الأحمر الداكن يدل على أن الأضحية كانت محمومة.

– يتم الفحص الداخلي للحيوان من خلال فحص القلب بشقوق عرضية؛ والتأكد من خلوه من الحويصلات الشريطية.

– يتم فحص الكبد من خلال التأكد من كونه طبيعيًّا وخاليًا من الأكياس المائية والخراريج أو الديدان الكبدية، وغيرها من العلامات المرضية.

– يتم فحص الكلى للتأكد من عدم وجود أي التهابات.

– يتم فحص الغدد الليمفاوية أمام الكتف، وبين الأفخاذ للتأكد من عدم وجود خراريج أو نزف أو تكلسات.