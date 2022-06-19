أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الطريقة الصحيحة لاختيار وانتقاء الأضحية السليمة وطريقة ذبحها.
عند ذبح #الأضحية 🐏 لابد من التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل … وبعد السلخ نقوم بفحص القلب، الكبد، الكلى، والغدد اللمفاوية
تعرفوا معنا على طريقة فحص الأضحية
الطبيب البيطري عبدالله بن حمود الفنيخ#الإرشاد_البيطري #مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/kP8PSk8Umt
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) June 18, 2022
ونصحت الإدارة بما يلي:
– أهمية التريث وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لعملية الإدماء الكامل.
– بعد السلخ نقوم بفحص القلب، والكبد، والكلى، والغدد اللمفاوية.
– بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسم طبيعي، حيث إن تغير اللون للأصفر أو الأحمر الداكن يدل على أن الأضحية كانت محمومة.
– يتم الفحص الداخلي للحيوان من خلال فحص القلب بشقوق عرضية؛ والتأكد من خلوه من الحويصلات الشريطية.
– يتم فحص الكبد من خلال التأكد من كونه طبيعيًّا وخاليًا من الأكياس المائية والخراريج أو الديدان الكبدية، وغيرها من العلامات المرضية.
– يتم فحص الكلى للتأكد من عدم وجود أي التهابات.
– يتم فحص الغدد الليمفاوية أمام الكتف، وبين الأفخاذ للتأكد من عدم وجود خراريج أو نزف أو تكلسات.
من أهم الشروط عند إختيار #الأضحية السليمة التأكد من عمر الأضحية…#الضأن 🐏 6 أشهر#الماعز 🐐 1 سنة#الأبقار 🐄 2 سنة#الأبل 🐪 5 سنوات
تعرفو معنا على طريقة فحص #الأضحية قبل ذبحها
الطبيب البيطري عبدالله بن حمود الفنيخ#الإرشاد_البيطري #مرشدك_الزراي pic.twitter.com/hCY2K2Mgia
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) June 18, 2022
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