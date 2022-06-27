أعلن الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه تم رصد وضبط عدد من المتسولين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تسول في شوارع عامة:

وأوضح أنه تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السودانية بعد تسولها بشكل مباشر أمام أحد الجوامع، ورصد وضبط مواطنة بعد تسولها في شارع عام بشكل مباشر من قائدي المركبات، ومواطنة أخرى تتسول بالأسلوب نفسه.

📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقتي ( مكة المكرمة – المدينة المنورة ).#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/1IBEP2A6bt — الأمن العام (@security_gov) June 27, 2022

تسول داخل المساجد:

وتم أيضًا ضبط مواطن بعد تسوله بشكل مباشر من المصلين داخل أحد الجوامع، وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لشركة نظافة بعد تسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وفي المدينة المنورة تم أيضًا رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد تسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات.