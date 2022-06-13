أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، بالتفصيل طريقة إخفاء الصور ومقاطع الفيديو أو عمل قفل لها برقم سري في تحديث iOS16 الجديد.

من المميزات الرهيبة في iOS16

ميزة قفل للصور ومقاطع الفيديو بالرقم السري😍 pic.twitter.com/ez6Y5XFjTI — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) June 8, 2022

وقال الرشيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “إن من المميزات الرهيبة في iOS16 ميزة قفل للصور ومقاطع الفيديو بالرقم السري وتتم من خلال الخطوات التالية:

طريقة تفعيل الميزة

– الضغط على ألبوم الصور

– اختيار المقاطع والصور التي تريد عمل قفل لها

– الضغط على الثلاث نقاط بالأعلى

– تختار خيار إخفاء