أوضح المختص في مجال التجارة وريادة الأعمال أحمد الشمري، أن 90% من أسباب خسارة الشباب في النشاط التجاري هو الاندفاع في العمل بدون شركاء أقوياء.

فيديو | رائد الأعمال أحمد الشمري: "لا تشارك أصدقاءك في التجارة".. و90% من أسباب خسارة الشباب هو الاندفاع بدون شركاء #الراصد pic.twitter.com/aEXHhdGe92 — الراصد (@alraasd) June 13, 2022

وقال الشمري، خلال مداخله على برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “اختر شريكاً يقوي ضعفك.

شارك الشخص القوي

وأضاف “إذا أنت شخص عندك فلوس وتعرف شخصاً قوياً في مجال معين احرص على مشاركته”.

قوي نقاط ضعفك

وتابع الشمري: لا تشارك خويك (صديقك) في مكان الاستراحة لأن أنت وهو نفس المواصفات، شارك الشخص اللي يقوى نقاط الضعف اللي عندك.