أوضح المختص في مجال التجارة وريادة الأعمال أحمد الشمري، أن 90% من أسباب خسارة الشباب في النشاط التجاري هو الاندفاع في العمل بدون شركاء أقوياء.
فيديو | رائد الأعمال أحمد الشمري:
"لا تشارك أصدقاءك في التجارة".. و90% من أسباب خسارة الشباب هو الاندفاع بدون شركاء #الراصد pic.twitter.com/aEXHhdGe92
— الراصد (@alraasd) June 13, 2022
وقال الشمري، خلال مداخله على برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “اختر شريكاً يقوي ضعفك.
شارك الشخص القوي
وأضاف “إذا أنت شخص عندك فلوس وتعرف شخصاً قوياً في مجال معين احرص على مشاركته”.
قوي نقاط ضعفك
وتابع الشمري: لا تشارك خويك (صديقك) في مكان الاستراحة لأن أنت وهو نفس المواصفات، شارك الشخص اللي يقوى نقاط الضعف اللي عندك.
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