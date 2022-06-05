سقط قرابة 14 شخصًا بين قتيل وجريح، بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين، إنه قُتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، والقتلى رجلين وامرأة.

وأضاف أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث “لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد”.

وتابع: “يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في ساوث ستريت كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ إطلاق النار”.

إطلاق النار على المهاجم

وأشار إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدًا حتى الآن، فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددًا كبيرًا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.

وأوضح بيس أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت.