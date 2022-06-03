روى المواطن عبدالله القحطاني تفاصيل تعافيه من مرض السرطان بعد أن أصيب به نحو 5 مرات.

وقال القحطاني، لبرنامج ” الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” إنه أصيب بمرض السرطان في المرة الأولى عام 2015 وتم استئصال جزء من القولون وبعد مرور 8 أشهر حصل خلالها على علاج بالكيماوي والإشعاع تعافى ثم انتقل المرض إلى الكبد وتم استئصال جزء من الكبد ثم أخذ كيماوي لمدة 4 شهور.

فيديو | "عبد الله القحطاني" يحكي قصة تعافيه من مرض #السرطان بعد أن أصيب به 5 مرات وعن اكتشاف الأطباء لـ 14 ورما في الرئتين في 2016#الراصد pic.twitter.com/wdKwvJY3RY — الراصد (@alraasd) June 2, 2022

وأضاف المواطن القحطاني “في بداية عام 2016 انتقل المرض إلى الرئتين وتبين من الفحوصات وجود 14 ورمًا، ولجأت للعلاج الإشعاعي والكيماوي لمدة 6 أشهر ثم الاستئصال.

وتابع “بعد عام عاد الورم للرئة اليمين وتبين وجود 4 أورام وأخذ العلاج ثم تم الاستئصال وشفي تمامًا وبعد 8 أشهر عاد المرض للرئة اليسرى”، مضيفًا “في بداية 2017 تم الاستئصال والآن شفيت تمامًا”.