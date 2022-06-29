عاد البرازيلي باولينيو، لاعب الأهلي السابق، وأثار الجدل من جديد معلقًا على هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى “دوري يلو” بسبب الأزمات الإدارية.

تخبطات إدارية كثيرة:

وكان اللاعب البرازيلي تحدث عبر حساب الإعلامي عناد الرشيد في “تويتر” قائلًا: “لن أتحدث عن نادي بسوء، لكن وصلت إلى النادي ووجدت مواقف لم أستطع تحملها، لم تكن مشكلة مالية، ولا فنية”.

وأضاف باولينيو: “كانت مشكلة لم أكن أعتقد أنها عادلة بيني وبقية زملائي، لعبت لمدة شهرين فقط ومنحوني شارة القيادة”.

وكان الراقي أصدر بيانًا في سبتمبر الماضي أكد فيه أن رحيل اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا عن النادي جاء بسبب ظروف خاصة به.

ولكن تغريدة رئيس النادي ماجد النفيعي أثارت الجدل والشك حول عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء رحيل اللاعب البرازيلي.

بماذا علق رئيس الأهلي ؟!

وقال النفيعي عبر حسابه في “تويتر” وقتها: ”اللاعب المحترف اللي يقول لناديه ما أبي أكمل (بدون سبب منطقي) وتحاول معه إدارة النادي كثيرًا بدون فائدة وتلمس عدم رغبة اللاعب في الاستمرار من خلال أدائه داخل الملعب وهي تعلم أنه يستطيع أن يُعطي أكثر فخزينة النادي أولى من راتب عالٍ بدون فائدة”.

وأضاف النفيعي: “النادي أهم من أي لاعب.. أستغرب ردة الفعل الرافضة لإنهاء التعاقد!! هل مطلوب من النادي أن يدفع راتبًا شهريًّا يزيد عن مليون ريال للاعب لا يريد أن يلعب سواء كان صادق في عذره أو لديه أسباب أخرى! لن يبقى في الأهلي أي لاعب لا يستحق أن يرتدي شعاره محليًّا أو أجنبيًّا والأيام كفيلة بإثبات ذلك”.