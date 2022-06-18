تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية صباح اليوم السبت، لكنه لم يصب بأذى.

Another angle from Joe Biden's bike crash. pic.twitter.com/lrzxw8ROR7 — Red Watch News (@RedWatchNews) June 18, 2022

وأظهر فيديو نشره البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي البالغ 79 عامًا نهض مباشرة بعد سقوطه، وقال: أنا بخير.

رياضة بايدن:

يذكر أن الحادث وقع عندما كان الرئيس الأمريكي جون بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في ريهوبوث بيتش في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.