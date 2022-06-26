وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضربات الروسية الأخيرة على أحد أحياء كييف الأوكرانية، بالقرب من مصنع أسلحة تم استهدافه من قبل بـ”الهمجية”.

وقال :”علينا أن نبقى معًا، لأن بوتين كان يعتمد منذ البداية على أن الناتو ومجموعة السبع سينقسمان بطريقة ما.. لكننا لم ولن نفعل ذلك”.

استمرار الضغوط على روسيا

وأكمل خلال ترحيبه بالمستشار الألماني، أولاف شولتس: “لا يمكننا أن ندع هذا العدوان يأخذ شكله الذي يتخذه ويفلت به”. كما أشاد بدور أولاف شولتس ومساعدته في الحفاظ على الضغط المفروض على روسيا، داعيًا إياه للاستمرار في ذلك.

حظر استيراد الذهب الروسي

وفي ساعات متقدمة من صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي الذي يعتبر ثاني أكبر صادرات البلاد بعد الطاقة.

وقال في تغريدة: “فرضت الولايات المتحدة تكاليف غير مسبوقة على بوتين لحرمانه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه ضد أوكرانيا.. معًا، ستعلن مجموعة السبع أننا سنحظر استيراد الذهب الروسي، وهو تصدير رئيسي يدر عشرات المليارات من الدولارات لروسيا”.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر سوق لتعدين الذهب حول العالم بعد الصين، بنسبة تتجاوز 9.6% من إجمالي الذهب الذي يتم تعدينه على مستوى العالم سنويا.

كما يعتبر الذهب من أهم مصادر الدخل الروسي بعد الطاقة. وقياسًا على ما حدث في سعر الطاقة؛ من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من تداولاته الأسبوعية غدًا الاثنين.