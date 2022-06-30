نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، إلى أنه سيتم إغلاق دوار تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (دوار عروة) مؤقتًا.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر أن الإغلاق يبدأ من فجر يوم الجمعة الموافق 1-7-2022م ولمدة 10 أشهر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.



وفي 12 يونيو الجاري؛ نوهت إدارة المرور في منطقة المدينة المنورة، بإغلاق دوار تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق عمر بن الخطاب، للمتجه إلى المسجد النبوي الشريف، وذلك لمدة شهرين.

إغلاق دوار عروة

وقال الإدارة في تغريدة: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة؛ بأنه سيتم إغلاق دوار تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (دوار عروة) للمتجه إلى المسجد النبوي الشريف جزئيًا، وذلك لمدة شهرين ابتداءً من فجر يوم الاثنين الموافق 1443/11/14 هـ”.