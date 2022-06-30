بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس 30 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم.

وتم تقديم إيداع الدعم إلى اليوم الخميس، بدلًا من يوم الجمعة الذي يوافق عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي: