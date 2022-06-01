بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، 1 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم.

توحيد الصرف:

ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي: