أعلنت حملة الراجحي عن إطلاق عملية التسجيل لراغبي أداء فريضة الحج في الحملة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا.
وقالت الحملة : يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرًا علمًا بأن المقاعد محدودة جدًا والنظام سيغلق آليًا بعد اكتمال المقاعد.
أهداف حملة الراجحي
والمعروف أن حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله وتحت إدارة وإشراف أبنائه وأحفاده.
وتسعى الحملة لجعل الحج ميسرًا لكل حاج؛ وذلك بالرعاية المادية والدعوية؛ اعتمادًا على أفضل الكفاءات البشرية المتميزة بالأمانة والإخلاص.
اترك تعليقاً