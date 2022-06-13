أعلنت حملة الراجحي عن إطلاق عملية التسجيل لراغبي أداء فريضة الحج في الحملة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء مشيرة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا.

وقالت الحملة : يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات يوم غد الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرًا علمًا بأن المقاعد محدودة جدًا والنظام سيغلق آليًا بعد اكتمال المقاعد.