أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، بدء موسم الهالة الضوئية متعددة الألوان، اليوم الأربعاء، والذي تسمى القوس السمتي المحيط خلال فصل الصيف.

القوس السمتي:

وقال الحساب الرسمي لفلكية جدة على موقع تويتر: يبدأ موسم هالة ضوئية متعددة الألوان تسمى القوس السمتي المحيط خلال فصل الصيف عندما تكون الظروف الجوية مهيأة.

وتابعت فلكية جدة: القوس السمتي هو ناتج عن انكسار ضوء الشمس عبر بلورات الجليد ويظهر دائمًا تحت الشمس وقرب الأفق ويلاحظ أن ألوانه أنقى من ألوان قوس قزح ويمكن أن يشاهد عدة مرات خلال يونيو ويوليو أغسطس 2022.