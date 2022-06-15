انتزع قائد المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، بدر المطوع، صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة دولية، بعد خوضه مواجهة الأردن بالأمس.

بدر المطوع ينفرد بالصدارة:

ولعب بدر المطوع مباراة الكويت والأردن ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، ليرفع عدد مشاركاته الدولية إلى 196 مواجهة، ويكون اللاعب الأكثر مشاركة في اللقاءات الدولية عبر التاريخ.

وكان بدر المطوع قريبًا من انتزاع لقب عميد لاعبي العالمي في فترة سابقة، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أعلن بعد ذلك أن اللاعب الماليزي تشن آن سو حصل عليه برصيد 195 مباراة، قبل أن يتفوق عليه النجم الكويتي.

أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات:

وخطف بدر المطوع صدارة الأكثر مشاركة مع المنتخبات عبر التاريخ، يليه تشن آن سو، ثم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو في المركز الثالث برصيد 189 مباراة، ولا زال يلعب حتى الآن، ما يمنحه فرصة للتقدم.

ويتواجد قائد المنتخب المصري السابق، أحمد حسن في المركز الرابع بـ184 مباراة، ثم النجم العماني أحمد مبارك برصيد 182 لقاء، وحل النجم الإسباني سيرجيو راموس سادسًا برصيد 180 مباراة.

وجاء حارس المرمى السعودي محمد الدعيع في المركز السابع بالقائمة برصيد 178 مباراة، ثم المكسيكي كلاوديو سواريز بـ177 لقاء، وحل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون تاسعًا بـ176 مباراة، يليه الحارس الأردني عامر شفيع برصيد 171 مواجهة.