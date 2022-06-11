وثق مقطع فيديو متداول، بردية قوية ضربت شمال محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، حيث تساقطت الأمطار الشديدة المصحوبة بحبات البرد.

امطار مع برد شمال رجال المع pic.twitter.com/3dfxVOgAgU — محمد البلادي M-AL-baldi🇸🇦 (@Al_Baladi16) June 11, 2022

أمطار رعدية على عسير

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر أمس تنبيهًا بشأن تعرض منطقة عسير لأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية؛ ما ترتب عليه تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح بيان المركز أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة هي كل من: المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، والمحاليل.