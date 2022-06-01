بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية ، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل.

وقال الملك المفدى :” علمنا بنبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عن ذلـك مـن وفـيـات ومفقودين، وإننا إذ نشـارك فـخـامتكم ألـم هـذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصـديق بأحر التعازي وصـادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية، لفخامة الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق البرازيل.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ولاية بيرنامبكو شمال شرق بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا عودة المفقودين سالمين “.