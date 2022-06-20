أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية:
- تاجر رقمي
- مأمور سنترال
- بائع هاتفي
- فني دعم
- مبرمج قاعدة بيانات
- أخصائي إداري
- مندوب دعاية و إعلان
- مراسل
- منسق إداري
- مسوق
- مصمم جرافيك
- مساعد شؤون موظفين
- محاسب
- مندوب مبيعات
- كاتب رواتب
- أخصائي خدمة عملاء
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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