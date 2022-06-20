أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية: