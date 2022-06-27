أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.

تصحيح تلاوة الفاتحة:

وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، بدر المحمادي، أنه حرصًا على العناية بكل ما ينفع ضيوف بيت الله الحرام وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، فعّلت الإدارة برنامج تصحيح تلاوة سورة الفاتحة، بمشاركة عدد من المعلمين ذوي الخبرة لتعليم روّاد بيت الله الحرام القراءة الصحيحة، ويأتي البرنامج توافقًا مع حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” المقامة في عامها العاشر وذلك إيصالًا لرسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.

توفير مشرفين:

وأضاف المحمادي أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحِلق القرآنية بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية، مؤكدًا أن الساعات التعليمية تقام على فترتين صباحية ومسائية، ولكل معلم (4) ساعات من الإقراء، حيث يجتمع الحجاج حول المعلم ليتعلموا القراءة والنطق الصحيح.

واختتم أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح.